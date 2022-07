Ayuso verslaat Piccolo en Kelderman in vermakelijke Circuito de Getxo

Juan Ayuso heeft zijn eerste profzege geboekt in de Baskische eendagskoers Circuito de Getxo. De talentvolle Spanjaard van UAE Emirates klopte Andrea Piccolo (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) in de sprint van een kleine kopgroep, die ontstaan was na een attractieve finale die gekleurd werd door Kelderman en Piccolo.

De kopgroep van de dag in Circuito de Getxo bestond uit negen renners, waaronder Etienne van Empel namens China Glory Cycling. Hij was vooruit met Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Alex Martin (EOLO-Kometa), Joey Rosskopf (Human Powered Health), Javier Gil (Bahrain Cycling Academy), Juan Esteban Guerrero (Electro Hiper Europa-Caldas) en Edwin Torres (Java Kiwi Atlántico).

Zwaar parcours

Het parcours dat zij voorgeschoteld kregen bestond uit een lokale ronde van 25 kilometer met daarin de Alto de Quirón (5,5 km aan 2,1%) en de Muro de Arkotxa (800 meter aan 7%). In de laatste ronde maakt het parcours een extra lus over de Alto de Vivero (4,4 km aan 7%) en Pike Bidea (2,2 km à 9,1%), met de top op goed 18 kilometer van de streep, die gelegen was op de muur van Arkotxa.

De kopgroep kreeg meer dan vier minuten voorsprong, maar daar werd steeds een beetje van afgeknabbeld. Op 65 kilometer van de finish was het UAE Emirates dat een putsch pleegde door met vier renners aan te vallen in dienst van Juan Ayuso. De vroege vlucht werd daardoor meteen ingerekend, maar ook het peloton zat niet stil. De groep-Ayuso werd daardoor snel in de kraag gevat.

Kelderman en Piccolo tonen zich

Juan Diego Alba, José Maria Garcia en Xabier Isasa mochten daarna nog even wegrijden, maar op de Alto de Vivero spatte de koers opnieuw uit elkaar. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) en Andrea Piccolo (Drone Hopper-Androni Giocattoli) sloegen een gaatje tegenover de andere favorieten. Zij reden, mede door storend werd van ploeggenoten, ruim 45 seconden weg van de rest.

Op de steile Pike Bidea (2,2 km à 9,1%) probeerde Ayuso in zijn eentje de oversteek te maken. Dat lukte niet, al kwam hij wel tot op acht seconden van Kelderman en Piccolo. De twee koplopers draaiden echter goed rond en lieten Ayuso niet terugkomen. Hij bleef in de afdaling en op het vlakke deel richting Getxo hangen op een tiental seconden, terwijl de volgende achtervolgende groep op 25 seconden volgde.

Kelderman gaat sprint te vroeg aan

UAE Emirates-kopman Ayuso gaf echter niet op en kreeg ook nog aansluiting van Valentin Ferron (TotalEnergies). De twee wisten op vijf kilometer van de meet toch aan te sluiten bij Kelderman en Piccolo, waardoor we vier koplopers kregen die afstormden op de Muro de Arkotxa (800 meter aan 7%). Vanuit de achtergrond zorgde Emanuel Buchmann nog voor druk van achteruit.

Op de slotklim was het Kelderman die het tempo drukte en zo zijn ploegmaat Buchmann terug liet komen. De Nederlander ging de sprint van kop af aan, maar werd in de laatste honderd meter nog gepasseerd door Ayuso en Piccolo. Het was de nog maar 19-jarige Spanjaard die zijn wiel net iets eerder dan de Italiaan over de meet drukte. Kelderman moest genoegen nemen met de derde plek, voor Ferron en Buchmann.

De eerstvolgende achtervolgende groep volgde op 17 seconden. Daaruit was Alex Aranburu nog weggesprongen. Hij werd zesde en pakte belangrijke UCI-punten voor zijn ploeg Movistar.