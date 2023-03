Axel Zingle zegeviert in de Classic Loire Atlantique, Maikel Zijlaard derde

De Classic Loire Atlantique is gewonnen door Axel Zingle. Na meer dan 180 kilometer koers toonde de renner van Cofidis zich beter dan Laurence Pithie en de Nederlander Maikel Zijlaard.



De Classic Loire Atlantique maakt onderdeel uit van de Coupe de France. Na de GP La Marseillaise en de GP de Denain is de Classic Loire Atlantique de derde manche in dit Franse regelmatigheidsklassement, waar Neilson Powless en Juan Sebastian Molano op dit moment aan de leiding gaan.

Zaterdag werd er al snel een vroege vlucht gevormd in deze 1.1-koers. Axel Narbonne Zuccarelli, Maël Guegan, Florian Carpentier, Jack Rootkin-Gray, James Fouché en Toon Clynhens bevolkten de kopgroep, die meer dan zes minuten voorsprong op het peloton bij elkaar fietste.

Echt kans op de zege maakten de zes renners ondanks hun grote voorsprong nooit. Met nog 20 kilometer te gaan zat hun vluchtpoging er alweer op, en namen de WorldTour-teams AG2R Citroën, Groupama-FDJ en Cofidis het heft in handen. Cofidis voor Anthony Perez, die vorig jaar nog deze koers op zijn naam schreef.

Perez wil op herhaling, maar ploegmaat Zingle wint

Perez hoopte dit jaar opnieuw te winnen. In de laatste tien kilometer trok hij met Lewis Askey, Paul Lapeira en Laurent Pichon ten aanval, maar een herhaling van vorig jaar zat er dit keer niet in voor de Fransman. En dus werd er gesprint in La Haye-Fouassière.

Zingle zorgde er vervolgens voor dat Cofidis alsnog met de zege naar huis ging. Hij bleef Pithie en Zijlaard, woensdag nog de lead-out van Arvid de Kleijn in Milaan-Turijn, voor.