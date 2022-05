Axel Merckx veilt shirts voor onderzoek naar zeldzame ziekte, Gilbert biedt meteen

Axel Merckx veilt de regenboogtrui van zijn vader Eddy Merckx, in combinatie met een tenue van Tao Geoghegan Hart van INEOS Grenadiers. De jonge Merckx wil met deze veiling geld inzamelen voor onderzoek naar de zeldzame ziekte van zijn dochter. Opvallend: Philippe Gilbert wil meteen 10.000 euro bieden.

“Er is bij onze dochter Athina een zeer zeldzame ziekte vastgesteld, Desmoid Fibromatosis, een ziekte waar te weinig aandacht aan besteed wordt en die slechts 2 tot 4 miljoen mensen treft. Op 10 juli zal ik 160 kilometer fietsen om aandacht te vragen voor deze ziekte en ik hoop dat u kunt helpen mijn doel te bereiken: 10.000 dollar ophalen voor de Canadese Desmoid Tumour Foundation”, lezen we op de site van de inzamelactie.

Op de sociale media van Merckx promootte hij de actie ook nog eens. Philippe Gilbert reageerde onder die post het volgende: “Ik zal het kopen voor 10.000 euro.” Dit bedrag is meteen ook wat Merckx op voorhand in gedachten had om te bereiken. Een zeer mooi gebaar van ancien Gilbert!

Voor de geïnteresseerden, wie minstens 500 dollar (474 euro) stort maakt kans op de regenboogtrui van Eddy Merckx. Wie minstens 250 dollar (237 euro) stort kan het Ineos-shirt van Tao Geoghegan Hart winnen. De winnaars worden op de laatste dag van de Giro uitgeloot.

