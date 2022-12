Autopsie op lichaam Davide Rebellin uitgesteld tot 19 december

De autopsie op het lichaam van Davide Rebellin zal pas op maandag 19 december plaatsvinden. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Aanvankelijk was het plan om op 13 december het inwendige onderzoek te doen naar de toedracht van zijn dood.

Het Openbaar Ministerie van Vicenza heeft de betrokken partijen laten weten dat de autopsie wordt uitgesteld, omdat het proces om de Duitse verdachte aan te houden vertraging heeft opgelopen. Er is nog weinig duidelijk over het Europese aanhoudingsbevel tegen de 62-jarige vrachtwagenchauffer Wolfgang Rieke, die Rebellin zou hebben doodgereden en daarna zou zijn gevlucht naar zijn eigen land.

De vertraging in het proces zou aanbevolen zijn ‘om elke onregelmatigheid in de aanklacht te voorkomen’. Als er te snel gehandeld wordt, kan dit het recht van de verdediging van de verdachte schenden, aldus La Gazzetta. Gevolg van deze beslissing is ook dat de begrafenis van Rebellin (51) voorlopig uitgesteld moet worden. Dat kan pas gebeuren na de autopsie.