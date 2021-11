Australisch wielerjaar wordt in december hervat

Het Australische wielerjaar wordt in december afgesloten. De National Road Series lag vanwege diverse lockdowns en reisbeperkingen vanwege het coronavirus maandenlang stil. Er werd in die periode ook nauwelijks competitief gekoerst.

Afgelopen mei was de Grafton to Inverell-race de laatste wedstrijd in de National Road Series. “Zes evenementen zijn uitgesteld of geannuleerd dit jaar en de renners hebben veel wedstrijden gemist. Maar 2022 lijkt een geweldig jaar te worden voor de National Road Series”, aldus Adam Power van de nationale wielerbond AusCycling.

De eerstvolgende koers die weer op het programma staat, is de Cycle Sunshine Coast van 17-19 december, midden in de Australische zomer. “Deze wedstrijd geeft de renners niet alleen een mooie afsluiting van 2021, maar het zorgt er ook voor dat er op hoog niveau gekoerst wordt in aanloop naar de nationale kampioenschappen in januari”, zegt Power. Die kampioenschappen zijn gepland tussen 12-16 januari.

Een week daarna staat het Santos Festival of Cycling (23-26 januari voor vrouwen, 26-29 januari voor mannen) op de kalender. Deze rittenkoers is voor het tweede jaar op rij de vervanger van de Tour Down Under.