Australisch kampioen Cameron Meyer: “Focus mij op Giro en de Spelen”

De Australische kampioenstrui is dit jaar te zien in de Giro d’Italia. Voor Cameron Meyer, die afgelopen week zijn nationale wegtitel verlengde, is dat de enige grote ronde die op het programma staat dit jaar. Daarnaast focust de 33-jarige Meyer zich op de Olympische Spelen, waar hij uitkomt op de baan.

“Mijn twee grote doelen van dit jaar zijn de Giro d’Italia en de Olympische Spelen van Tokio. Als alles volgens plan verloopt”, voegt de renner van BikeExchange er aan toe tegen Cyclingnews. “Ik hoop dat ik in de Giro onderdeel kan zijn van de winnende ploeg en dat ik daarna mijn baancarrière kan afsluiten met een olympische medaille. Dat zou heel speciaal zijn.”

In tegenstelling tot enkele Australische ploeggenoten van BikeExchange is Meyer nog niet op weg naar Europa. “Ik vlieg in maart, omdat ik nog wat afspraken heb met de nationale baanploeg hier in Australië. Ik ga dus wat later naar Europa. Mijn eerste wedstrijd zal waarschijnlijk eind maart zijn, mogelijk in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, aldus Meyer.

“Ik kan niet wachten om terug te keren naar Europa en hopelijk de Giro uit te rijden. Elke grote ronde is speciaal, maar om alle etappes met mijn groen-goude kampioenstrui te rijden… Dat zou een droom zijn die uitkomt. Als we dan als ploeg ook nog de roze trui hebben, is het nodig beter”, kijkt hij alvast vooruit. Simon Yates zal in de Giro waarschijnlijk de kopman van BikeExchange zijn.