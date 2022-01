Attilio Viviani: “Ik wil op WorldTour-niveau blijven koersen”

Attilio Viviani zit momenteel zonder ploeg. Het jongere broertje van Elia Viviani zag zijn contract bij Cofidis niet verlengd worden, maar hoopt nog altijd elders onderdak te vinden voor 2022. “Ik heb gepraat met enkele teams, maar er is nog niets concreets”, laat de Italiaan in een interview met SpazioCiclismo weten.

INEOS Grenadiers, de ploeg waar zijn broer Elia volgend seizoen rijdt, is niet één van de teams geweest waar Attilio mee gesproken heeft, nadat hij in december te horen kreeg dat hij na twee seizoenen moest vertrekken bij Cofidis. “INEOS heeft al 31 renners. Dat is dus nooit een optie geweest. Als ze nog een helpende hand nodig zouden hebben, zou ik er direct heen gaan, maar ze zitten al vol”, reageert hij op de vraag of hij zijn broer niet zou kunnen volgen naar de Britse formatie.

Het is niet alleen het beperkte aantal plekken per ploeg, maar ook het wegvallen van hele teams, dat Viviani zijn kansen doen zien slinken. “Aangezien Qhubeka weinig jonge renners en sprinters had, was dat wellicht interessant geweest. Maar zij stoppen, net als Vini Zabù en Delko. Veel renners vallen zodoende buiten de boot”, zegt hij teleurgesteld.

Ondanks de moeilijkheden die Viviani momenteel ondervindt, houdt hij vertrouwen in zijn eigen capaciteiten. “Ik ben klaar om sprintkopman te zijn. Dit jaar heb ik daartoe minder de kans gekregen dan vorig jaar. En met sprints is het zo dat hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat. Vervolgens leidt dat weer tot meer kansen. Maar afgelopen jaar ben ik meer bezig geweest met anderen helpen dan zelf resultaten behalen. Dat ik nu minder resultaten voor kan leggen, maakt het moeilijk om ergens een plekje te krijgen”, verklaart hij.

Hoewel hij niets bij voorbaat uitsluit, denkt de 25-jarige voorlopig nog niet aan een terugkeer naar het Continental-niveau. “Ik heb het gevoel dat ik twee goede jaren heb gehad, waarin ik heb gereden tegen renners van het hoogste niveau. Het is een wereldje waar ik gelijk van hield en waar ik wil blijven rijden om het uiterste uit mezelf te halen. Ik wil op WorldTour-niveau blijven koersen.”