Attila Valter sleept eindwinst Ronde van Hongarije binnen woensdag 2 september 2020 om 16:27

Attila Valter heeft de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. In de slotrit naar Kékestető legde de Hongaar beslag op de etappezege en stelde daarmee de eindwinst veilig. De nog jonge Quinn Simons en Damien Howson werden tweede en derde.

De 41e Ronde van Hongarije werd vandaag beslist met een stevige etappe over 188 kilometer van Miskolc naar Kékestető, op de flank van de Kékes-berg. Vanuit de start liep de weg gelijk omhoog naar Hollóstető, een klim van eerste categorie. Daarna beklom het peloton al een eerste keer de Kékes-berg, maar werd voorbij skioord Mátraháza afgedaald. In de tweede beklimming gingen de renners vervolgens bij Mátraháza rechtsaf naar de streep in het hogergelegen Kékestető.

Normaal gesproken ging het klassement, waarin de sprinters tot vandaag de boventoon voerden, hier op zijn kop. De etappe werd in eerste instantie geanimeerd door Roland Thalmann, die solo vooruit reed. Maar de Zwitser was kansloos tegen het peloton. Bij het ingaan van de laatste vijftig kilometer sprongen vier renners naar hem toe en dit viertal reed samen verder. Op de slotklim werden echter ook zij bijgehaald en kon de strijd om de overwinning losbarsten.

Mede door de inspanningen van Jumbo-Visma viel het peloton uit elkaar in de beklimming. In de laatste drie kilometer versnelde Damien Howson en pakte een klein gaatje. Attila Valter zette de achtervolging in en haalde de Australiër bij. De Hongaar ging solo verder, hield stand en sleepte de etappezege binnen. Ook verzekerde hij zich van de eindoverwinning. Daarmee rondde hij een succesvolle week voor CCC af, nadat ploegmaat Jakub Mareczko al drie ritten won.