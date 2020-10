Alerte Almeida behoudt roze trui: “Een speciaal gevoel” dinsdag 6 oktober 2020 om 17:51

Voor João Almeida was het een bijzondere dag. De jonge Portugees mocht vandaag voor de eerste keer in zijn carrière in de roze trui rondfietsen en wist onderweg nog twee belangrijke bonificatieseconden te sprokkelen. “Het is erg speciaal om de trui te dragen.”

De beloftevolle renner van Deceuninck-Quick-Step moest op weg naar Villafranca Tirrena nog flink aan de bak, aangezien er onderweg nog een tussensprint lag. Vroege vluchter Simon Pellaud kwam als eerste door en veroverde drie bonificatieseconden, Almeida en Jonathan Caicedo vochten nog een verbeten duel uit om de resterende seconden.

Almeida bleek uiteindelijk sneller dan zijn Ecuadoraanse tegenstrever, veroverde twee bonificatieseconden en heeft nu twee tellen voorsprong in het algemeen klassement. “Ik kan soms een snelle sprint rijden, zeker in een klein groepje, maar het is lastig als ik moet strijden tegen de pure sprinters.”

“Het dragen van de roze trui is iets heel speciaals. We mogen er nog een extra dag van genieten”, zo eindigt Almeida. Morgen staat er een zeer pittige etappe op het programma over zeer geaccidenteerd terrein. In de finale krijgen de renners een beklimming van ruim twintig kilometer (aan ongeveer 6%) voor de wielen geschoven.