donderdag 9 november 2023 om 16:54

Astana Qazaqstan versterkt zich met Colombiaans klimtalent uit de stal van Gianni Savio

Santiago Umba zal volgend jaar zijn WorldTour-debuut maken in de kleuren van Astana Qazaqstan. De 20-jarige Colombiaan, die dit jaar uitkwam voor Gianni Savio’s team GW Shimano-Sidermec, heeft een contract getekend voor één jaar.

Umba was al twee jaar prof bij Androni Giocattoli-Sidermec en Drone Hopper-Androni Giocattoli, de voorgangers van het nu continentale GW Shimano-Sidermec. In zijn eerste jaar bij de ploeg van Gianni Savio won hij een bergrit naar La Planche des Belles Filles in de Tour Alsace (2.2) en eindigde hij als vierde in die ronde. Ook werd hij datzelfde jaar derde in Le Tour de Savoie Mont Blanc (2.2), waar hij eveneens een bergetappe won.

De afgelopen twee seizoenen wist Umba dergelijke resultaten niet te behalen, al eindigde hij dit seizoen nog wel als tiende in de Giro Next Gen. De komende jaren verwacht hij weer stappen te zetten. “Ik ben er zeker van dat Astana het ideale team voor mij is en ik denk dat ik hier grote vooruitgang kan boeken”, zegt de klimmer op de site van zijn toekomstige werkgever.

“We zien veel potentieel in Santiago”, zegt Aleksandr Vinokourov, de teammanager van Astana Qazaqstan. “Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Santiago al veel belangrijke professionele wedstrijden gereden en serieuze ervaring opgedaan, die als basis kan dienen voor zijn verdere ontwikkeling. Hij heeft een aantal goede resultaten behaald bij de jeugdcategorieën en weet al wat professioneel koersen is, dus het enige wat hij nodig heeft is zorgvuldig en systematisch werken. Dat zal hem in staat stellen een goed niveau te bereiken in de WorldTour.”