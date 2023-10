maandag 23 oktober 2023 om 10:40

Vadim Pronskiy langer bij Astana Qazaqstan: “2024 kan zijn doorbraakjaar worden”

Vadim Pronskiy rijdt ook in 2024 voor Astana Qazaqstan. De 25-jarige Kazach heeft zijn contract bij het WorldTeam met één jaar verlengd.

Pronskiy reed in 2023 zowel de Giro d’Italia als de Vuelta a España. Zijn meest in het oog springende resultaat was een vijfde plaats in het eindklassement van de Tour of Langkawi, eind september. “De eerste helft van het seizoen was heel moeilijk en vermoeiend”, vertelt Pronskiy over het voorbije seizoen. “Vanwege ziekte miste ik dagen en complete weken van voorbereiding, dus het was onmogelijk om volledige trainingsblokken te voltooien en om klaar te zijn voor de koersen. Maar dat gebeurt: het verloopt niet altijd allemaal zoals gepland.”

“Zowel voor het team als voor mijzelf was het slot van het seizoen echter veel succesvoller: de jongens behaalden een reeks uitstekende resultaten, terwijl ik mezelf kon bewijzen en het seizoen vrij goed kon afsluiten. Ik ben erg blij om mijn contract bij het team te verlengen, om in 2024 bij Astana te blijven. Ik denk dat dit jaar veel succesvoller kan zijn. Iedereen is vastbesloten om goede resultaten te behalen, ik ben daar geen uitzondering op.”

Doorbraakjaar?

Alexandr Vinokourov, de teammanager van Astana Qazaqstan, heeft er alle vertrouwen in dat Pronskiy komend jaar weer stappen kan zetten. “Tot dit seizoen kende Vadim een geleidelijke en goede groei wat betreft resultaten en het vergaren van ervaring. Maar dit seizoen kon hij door ziekte minder goed trainen, waardoor het niet mogelijk wat om geweldige resultaten te behalen. (…) Als de eerdere ontwikkeling zich opnieuw doorzet, zal 2024 zeker succesvol zijn en een doorbraak jaar voor Vadim. Hij heeft alles wat hiervoor nodig is: de jeugd, kracht, motivatie en ervaring.”