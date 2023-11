donderdag 2 november 2023 om 13:07

Astana Qazaqstan gaat langer door met Colombiaan Harold Tejada

Harold Tejada zal ook in 2024 de kleuren verdedigen van Astana Qazaqstan. De 26-jarige Colombiaanse klimmer liep uit zijn contract, maar heeft nu met één jaar verlengd.

Tejada zal zich volgend jaar opmaken voor zijn vijfde seizoen in Kazachse dienst. In 2020 maakte hij, in het tenue van Astana, zijn debuut als prof. Tejada liet de voorbije jaren veelbelovende dingen zien in het klimwerk. Dit jaar was hij nog tiende in de Ronde van Zwitserland, achtste in Gran Piemonte en derde in de Ronde van Turkije. Ook mocht hij dit jaar, voor een tweede keer in zijn loopbaan, deelnemen aan de Tour de France.

“Na vier seizoenen heb ik het gevoel dat ik ook resultaten kan boeken. Ik heb een goede tweede seizoenshelft achter de rug, met vooral een eerste podiumplaats”, doelt Tejada in een persbericht op de voorbije Ronde van Turkije. “Dit is voor mij nog maar het begin. Ik hoop volgend jaar ook wedstrijden te winnen. Ik moet de ploeg bedanken voor de steun. Ik boek nog steeds progressie. Die eerste zege, dat zal niet lang meer duren”, klinkt het zelfverzekerd.

“We hopen dat hij de goede lijn kan doortrekken”

Teambaas Alexander Vinokourov heeft ook vertrouwen in de Colombiaan. “Na een aantal moeilijke jaren begon Harold afgelopen seizoen zijn eerste serieuze resultaten te boeken. Hij rijdt nu steeds vaker naar top 10-klasseringen in bergetappes, reed solide in de Ronde van Zwitserland en kende een prachtige Ronde van Turkije. We hopen dat hij de goede lijn kan doortrekken. Niet alleen met goede resultaten, maar ook met overwinningen.”