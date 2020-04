Astana-prof Davide Martinelli helpt oudere dorpsgenoten met boodschappen donderdag 2 april 2020 om 14:52

Davide Martinelli, de 27-jarige profrenner bij Astana, maakt van de verplichte corona-break gebruik om zich ten dienste te stellen van zijn dorpsgenoten in het Italiaanse dorpje Lodetto. Martinelli doet boodschappen en haalt medicijnen op om ze aan huis te leveren. “Het maakt me gelukkig iets voor die mensen te kunnen betekenen.”

“Het begon tijdens gesprekken met een groep jongens uit het dorp, waaronder mijn neef Stefano”, vertelt Martinelli aan Tuttobiciweb. “Hun verhalen raakten mij. In Lodetto is geen apotheek of supermarkt. De mensen uit de risicogroep moeten dus naar het naburig Rovato om boodschappen te doen of medicijnen het halen. Maar niet iedereen kan dat.”

“Met dank aan vrijwilligers worden die problemen opgelost. Ik zag dit als een kans om mezelf ook nuttig te maken. Ik heb in de afgelopen jaren zoveel steun gekregen vanuit mijn gemeenschap, maar omdat ik zo vaak van huis weg ben, had ik nauwelijks de kans om iets terug te doen. Nu kan dat wel.”

De renner die eind vorig jaar Deceuninck-Quick-Step inruilde voor Astana, voegde ondertussen de daad bij het woord en meldde zich aan als vrijwilliger. “Ik heb een fiets, twee benen en een rugzak. Vandaag (woensdag, red) reed ik alvast naar de apotheek, medicijnen halen voor een ouder echtpaar. Het kostte mij een half uurtje om die tien kilometer te fietsen. Voor mij als atleet is dat niets. Maar de dankbaarheid van die mensen was enorm. Het maakt me bijzonder gelukkig.”