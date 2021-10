Astana-Premier Tech wordt Astana Qazaqstan Team

Astana Premier-Tech zal volgend seizoen verder gaan onder de naam Astana Qazaqstan Team. De ploeg hoopt zo het land Kazachstan internationaal op de kaart te zetten. “Astana Qazaqstan Team is niet zomaar een nieuwe naam, het is een vernieuwde filosofie”, aldus Alexander Vinokourov, die onlangs weer werd aangesteld als Sports Team Principal.

Nurlan Smagulov, de president van de Kazachse wielerfederatie, legt uit waarom de ploeg in 2022 verder zal gaan als Astana Qazaqstan Team. “De naam van onze staat zal verschijnen op de truien van de wielrenners en zal worden verwerkt in het nieuwe teamlogo. Het zal een soort teken worden van de voortzetting van tradities en tegelijkertijd een signaal voor verandering en vernieuwing.”

“Het doel is om het imago van Kazachstan over de hele wereld te verbeteren, maar ook om het Kazachse wielrennen verder te ontwikkelen. Er zal een tweede wind gaan waaien. Ik ben blij dat de wielerbond een belangrijke rol gaat spelen binnen de ambitieuze plannen van het team.” Vinokourov, die weer stevig in het zadel zit, heeft grootse plannen. “Met onze nieuwe naam leggen we de nadruk op een nauwere samenwerking en richten we ons op de promotie van de Republiek Kazachstan als een belangrijke internationale partner.”

In de zomer werd bekend dat het Canadese Premier Tech, fabrikant van verpakkingsapparatuur, zich aan het eind van het jaar terugtrekt als mede-eigenaar en naamsponsor van Astana-Premier Tech. Het bedrijf en de Kazachse aandeelhouders van het WorldTeam werden het niet eens over de visie op de toekomst van de ploeg. Zo was er achter de schermen onenigheid over de rol van Vinokourov.