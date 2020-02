Astana met Alexey Lutsenko naar UAE Tour donderdag 20 februari 2020 om 14:55

Astana heeft zijn selectie op papier voor de UAE Tour, die aankomende zondag van start gaat. De formatie uit Kazachstan rekent onder meer op Alexey Lutsenko en Gorka Izagirre, twee renners die de Tour de la Provence al in de benen hebben.

Lutsenko wist als derde te finishen in de Franse rittenkoers, terwijl titelverdediger Izagirre niet verder kwam dan de 31e plaats. De 27-jarige Kazach bewaart goede herinneringen aan het koersen in het Midden-Oosten, aangezien hij al tweemaal de Tour of Oman wist te winnen.

Een ding is duidelijk: Astana zet vol in op een goed klassement, met een ploeg die louter uit klimmers bestaat. De selectie bestaat verder uit Hernando Bohórquez, Omar Fraile, Merhawi Kudus, Óscar Rodríguez en Jonas Gregaard. De 24-jarige Rodríguez werd eerder dit jaar al negende in de Ronde van Valencia.

De tweede editie van de UAE Tour telt dit jaar zes etappes. De renners finishen onder meer op de steile Hatta Dam, terwijl er ook twee aankomsten zijn gepland op Jebel Hafeet. Vorig jaar ging de zege naar Primož Roglič, maar de Sloveen van Jumbo-Visma is dit keer niet van de partij.

Selectie Astana voor UAE Tour (23-29 februari)

Hernando Bohórquez

Omar Fraile

Gorka Izagirre

Merhawi Kudus

Alexey Lutsenko

Óscar Rodríguez

Jonas Gregaard