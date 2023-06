Astana-kopman Alexey Lutsenko geeft ziek op in Ronde van Zwitserland

Zoek niet meer naar Alexey Lutsenko in de Ronde van Zwitserland. De kopman van Astana Qazaqstan is ziek opgestaan en dus niet fit genoeg om vandaag te beginnen aan de vierde etappe naar Leukerbad. De Tourvoorbereiding van Lutsenko loopt zo allesbehalve op rolletjes.

Lutsenko moest woensdag in de eerste bergetappe naar Villars-sur-Ollon al redelijk vroeg lossen op de slotklim. De 30-jarige renner kwam uiteindelijk als 41ste over de streep, op ruim vier minuten van ritwinnaar Mattias Skjelmose. In de openingstijdrit van de Zwitserse wielerronde eindigde Lutsenko nog als zestiende.

De allrounder sukkelt de laatste tijd met zijn gezondheid, aangezien hij goed zeven weken geleden ook al moest opgeven in die andere Zwitserse rittenkoers: de Ronde van Romandië. Toen was corona de boosdoener, nu is Lutsenko ‘gewoon’ ziek.

Tegenvaller richting de Tour

Het is voor de Kazach geen goed nieuws in aanloop naar de Ronde van Frankrijk (1-23 juli). Lutsenko eindigde in zijn laatste twee Tours als zevende en achtste in het eindklassement.

Lutsenko is overigens niet de enige renner van Astana Qazaqstan die vandaag ziek is opgestaan. Ook Vadim Pronskiy voelt zich niet goed en zal niet aan de start verschijnen van de bergrit naar Leukerbad.