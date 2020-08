Astana heeft selectie op papier voor Milaan-San Remo donderdag 6 augustus 2020 om 16:31

Astana heeft zes renners geselecteerd voor Milaan-San Remo, de Italiaanse klassieker die aankomende zaterdag zal worden verreden. De Kazachse formatie rekent vooral op Alexey Lutsenko, Alex Aranburu en Gorka Izagirre, de winnaar van de Gran Trittico Lombardo.

Lutsenko begon uitstekend aan 2020 met podiumplaatsen in de Tour de La Provence en de UAE Tour, maar het is afwachten hoe de Kazachse kampioen uit de coronabreak is gekomen. De allrounder moest opgeven tijdens Strade Bianche en kwam in de Gran Trittico Lombardo niet verder dan een 46e plaats.

Zijn ploeggenoot Izagirre ging er met de bloemen vandoor na een verregende editie van Gran Trittico Lombardo. De Bask finishte na een solo voor een ploegmaat, Aranburu, die aankomende zaterdag ook van de partij is. Verder maken Manuele Boaro, Omar Fraile en Davide Martinelli deel uit van de selectie voor Milaan-San Remo.

Lutsenko stond vorig jaar overigens niet aan de start van Milaan-San Remo. Zijn beste prestatie is een 24e plaats in 2017.

Voorbeschouwing Milaan-San Remo

Selectie Astana voor Milaan-San Remo 2020

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Omar Fraile

Gorka Izagirre

Alexey Lutsenko

Davide Martinelli