‘ASO wil Giro d’Italia en Vuelta a Espana inkorten’ donderdag 16 april 2020 om 11:41

Om ruimte te maken op de wedstrijdkalender heeft Tour-organisator ASO verzocht om de Giro d’Italia in te korten. Giro-organisatoren Mauri Vegni en Paolo Bellino voelen weinig voor dit voorstel, schrift La Gazzetta dello Sport.

Volgens Vegni heeft de ASO een voorstel gedaan om de Vuelta, waar ASO mede-eigenaar van is, in te korten tot achttien dagen. De drie Nederlandse etappes (Utrecht, Den Bosch en Breda) zouden worden geschrapt en in plaats van drie zou er nog maar één rustdag overblijven.

Om ook ruimte te maken voor andere wedstrijden zou de Franse organisator aan RCS hebben gevraagd hetzelfde te doen met de Giro. Maar dat zien de Italianen niet zitten.

“Ik heb drie doelen: De Giro organiseren, de Giro drie weken houden en al onze wedstrijden op de kalender krijgen”, zegt Paolo Bellino (directeur RCS Sport) in de krant.

“Wanneer de wedstrijdkalender halverwege augustus officieel begint, is het onrealistisch om te denken dat er geen overlap zal zijn. De UCI helpt ons niet, maar zoals altijd vertrouw ik erop dat de lengte van de Giro niet ter discussie zal staan.”

“Als dat niet het geval is beschouw ik dat als een gebrek aan respect. Niet alleen richting de Giro, maar richting heel Italië”, aldus Bellino.

Wedstrijdkalender volgens La Gazzetta dello Sport

EK wielrennen Trentino (9-13 september)

Milaan-San Remo (ergens in augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

WK wielrennen (20-27 september)

Giro d’Italia (3-25 oktober)

Ronde van Vlaanderen (11 oktober)

Parijs-Roubaix (18 oktober)

Vuelta a Espana (24 oktober-8 november)

Ronde van Lombardije (31 oktober)

Luik-Bastenaken-Luik (8 november)