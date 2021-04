Asgreen wil verlengen ondanks interesse van andere teams

Kasper Asgreen gaat hoogstwaarschijnlijk op korte termijn een nieuw contract tekenen bij Deceuninck-Quick-Step. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen, die uit zijn contract loopt bij Patrick Lefevere, heeft dat nog niet gedaan en wordt dan ook begeerd door andere ploegen. “Het is geen geheim dat er interesse is van andere teams”, vertelt hij tegen Feltet.dk.

“Dit is een goede timing”, zegt Asgreen met een lach en een knipoog over zijn zege van zondag. Hij weet dat hij door zijn overwinning in ‘Vlaanderens Mooiste’ een betere uitgangspositie heeft voor de onderhandelingen. “Er is de afgelopen weken een beetje gepraat en er volgt binnenkort weer een gesprek.”

Asgreen hoop bij Deceuninck-Quick-Step te blijven. “Je moet de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen, maar ik ben erg blij dat ik hier nu ben en ik wil hier graag doorgaan. Onze samenwerking is tot nu toe succesvol, dus waarom zou je dat willen veranderen?”, vraagt hij zich af.

Dat de Deense kampioen zijn contract nog niet verlengd had, was op eigen verzoek. “Ik had tegen Patrick gezegd dat ik liever zou wachten tot na Parijs-Roubaix om bij te tekenen. We konden er wel over praten daarvoor, maar de definitieve handtekening zou pas later worden gezet”, vertelt Asgreen. Nu Parijs-Roubaix is uitgesteld, verwacht hij snel nieuws.