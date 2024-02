maandag 19 februari 2024 om 17:02

Arvid de Kleijn tweede in UAE Tour: “Kwam nog redelijk dicht, maar niet dicht genoeg”

Arvid de Kleijn is uitstekend begonnen aan de UAE Tour. In de eerste sprintersrit kwam hij namelijk als tweede over de streep. De rappe Nederlander van Tudor moest in finishplaats Liwa alleen zijn meerdere erkennen in Tim Merlier.

De Kleijn klopte na de finish van frustratie op zijn stuur, maar zal nu wellicht toch wel tevreden terugblikken op de eerste etappe van de UAE Tour. In een veld met topsprinters als Fabio Jakobsen, Olav Kooij, Fernando Gaviria, Sam Welsford, Phil Bauhaus en Kaden Groves, eindigde de 29-jarige renner toch maar mooi als tweede achter Tim Merlier.

“De dag verliep best oké. Het was minder zwaar dan gedacht”, zei De Kleijn over de openingsrit van 141 kilometer van Al Dhafra Walk Madinat Zayed naar Liwa. “Het was in de woestijn wel behoorlijk warm, warmer dan in Nederland. Dat was wel even een omschakeling. In de laatste vijf kilometer bleef ik bij mijn ploeggenoten. Ze probeerden me uit de wind te houden en dat deden ze goed.”

“Met nog 1,5 kilometer te gaan verloor ik alleen het wiel van Maikel (Zijlaard, red.) omdat ik in de sandwich kwam te zitten. Ik moest vervolgens mijn eigen weg vinden en dat lukte. Ik zat aan de rechterkant van de weg eigenlijk nog iets te ver, maar met nog 150 meter te gaan zag ik een opening. Ik ging ervoor en kwam nog aardig dicht, maar niet dicht genoeg om Merlier nog uit te dagen.”

Komende dagen

De Kleijn zal later in de ronde ongetwijfeld nog aan sprinten toekomen, maar morgen wacht eerst een individuele tijdrit van twaalf kilometer. “Een interessante etappe. Ik ga mijn uiterste best doen. Ik hoop dat Maikel een goede tijdrit kan rijden. Hij is zeker in staat om iets moois te laten zien. Daarna gaan we met de andere Michael (Storer, red.) voor een goed resultaat in de eerste bergrit. We kunnen nog mooie dingen laten zien.”