Arvid de Kleijn opgelucht na zege: “Geweldig om jongens te hebben die zó voor mij rijden”

Arvid de Kleijn was blij dat hij vandaag zijn goede benen kon verzilveren in de Franse eendaagse La Route Adélie de Vitré. In de laatste driehonderd meter haalde de Nederlandse sprinter van Rally de enig overgebleven aanvaller Emmanuel Morin bij en aan de aankomst was hij vervolgens afgetekend de snelste.

“Het voelt geweldig om weer op het podium te staan. Zoals elke sprinter heb ik hier en daar wat pech gehad, dus vandaag was het zo fijn om weer een wielerkoers te winnen”, vertelde De Kleijn na afloop van de wedstrijd, die meetelt voor de Coupe de France. De Nederlander was onlangs zesde in Omloop van het Houtland en vijfde in de Classique Paris-Chauny, maar zijn laatste zege dateerde alweer van april in de Tour of Turkey.

De Kleijn maakte vandaag goed gebruik van de kracht van zijn ploegmaten Adam de Vos en Colin Joyce om de overgebleven aanvaller Emmanuel Morin in te rekenen, om daarna zijn winnende sprint in te zetten. “Ze brachten me precies waar ik wilde zijn in de laatste kilometer. Er waren veel bochten en ik ging er helemaal voor met nog 300 meter te gaan om Emmanuel Morin voor de streep te pakken.”

Vol lof was de Nederlander over zijn ploeg, die in eerste instantie Nickolas Zukowsky mee had in de ontsnapping. “Het was mooi om te zien dat hij zulke goede benen had. Het was echt een teamprestatie. Ik heb natuurlijk de benen nodig om te winnen, maar de ploeg heeft geweldig werk geleverd. Het is een geweldig gevoel om jongens om mij heen te hebben die zo voor me rijden: het voelt als een familie.”