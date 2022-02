Arvid de Kleijn na tweede plaats in Antalya: “Ik twijfel net een seconde te lang”

Arvid de Kleijn sluit de Tour of Antalya af met een tweede plaats in de slotetappe. In de massasprint moest hij de overwinning aan Jakub Mareczko laten. Dat is niet het resultaat waarvoor hij naar Turkije kwam, vertelt hij aan WielerFlits.

In de diepe finale leek Human Powered Health hun sprinter perfect af te zetten, maar door een moment van vertwijfeling rijdt De Kleijn niet de sprint waarop hij hoopt. “Ik denk dat de jongens een hele goede leadout doen. We komen van iets te ver, dus we moesten de laatste anderhalve kilometer flink doorrijden. Uiteindelijk zit ik eigenlijk perfect maar twijfel ik net een seconde te lang. Dan komt Mareczko vanachter en kan ik hem niet meer opvangen.”

Hij sluit de koers dus af met een resultaat om op voort te bouwen, maar voorlopig overheerst de teleurstelling. “Ik heb niet echt een volle sprint kunnen rijden, want de streep kwam te snel. Er stond 200 meter, maar dat was veel korter dus daardoor timede ik hem misschien ook gewoon verkeerd. Ik denk dat als ik iets eerder was aangegaan, het heel spannend was geweest”, stelt hij.

Dat de gewenste overwinning daardoor uitblijft, zoekt hij louter bij zichzelf. “We deden het op zich best goed, alleen ik twijfel net te lang welke kant ik moet kiezen. Dat is mijn eigen fout, maar aan de andere kant is het ook de eerste sprint die ik rijd.”

Alhoewel de eerste en tweede etappe ook in een sprint uitmondde, wist De Kleijn zich daar namelijk nog niet in de strijd te mengen. “De eerste dag viel ik in de laatste 5 kilometer, zonder erg. De dag daarna moest ik er op de laatste klim af en zat ik in een groep die niet wilde rijden dus kwam ik niet terug. Gisteren heb ik wel mijn werk voor de ploeg kunnen doen, maar vandaag was de laatste kans om wat te laten zien. Dan is een tweede plaats okay, maar ik had gehoopt op meer”, sluit hij af.