De rentree van Arvid de Kleijn is aanstaande. De sprinter van Rally Cycling staat woensdag aan de start van de Scheldeprijs.

Het wordt de eerste koers van de 27-jarige De Kleijn in bijna twee maanden tijd. In de afgelopen periode herstelde de Nederlander van een nekblessure, die hij opliep na een val in de Clásica de Almería.

Na de Scheldeprijs staat ook nog de Ronde van Turkije op het programma voor de renner die afgelopen winter vertrok bij Riwal-Securitas.