Arvid de Kleijn klopt Arnaud Démare in slotrit Boucles de la Mayenne, Lazkano eindlaureaat

Arvid de Kleijn heeft de slotrit van de Boucles de la Mayenne gewonnen. De Nederlander van Tudor was in de massasprint sneller dan Arnaud Démare en Axel Zingle. De leiderstrui van Oier Lazkano kwam niet meer in gevaar op de laatste dag van de ronde: de Spanjaard van Movistar pakte de eindzege.

De vierde en laatste etappe van de Boucles de la Mayenne ging van Montsûrs naar Laval over een afstand van 167 kilometer. Er lagen wat hellingen op de route, maar écht lastig was de rit nu ook weer niet. Het zou voor de concurrentie moeilijk worden om Oier Lazkano nog uit de leiderstrui te rijden. Een sprint om de dagzege leek het meest waarschijnlijke scenario.

Vrijwel meteen na de start lag er, met de Petit Tourmalet, een klimmetje te wachten. Het inspireerde de Deen Jacob Hindsgaul (Uno-X) om een sprintje te trekken en zijn zekere bergtrui nog wat extra in de verf te zetten. Echter kreeg hij geen steun om vervolgens de vlucht van de dag te vormen.

Gevaarlijke klant in de kopgroep

Die eer was namelijk weggelegd voor het viertal Flavien Maurelet (St Michel-Mavic-Auber93), Marco Tizza (Bingoal WB) en de ploegmaats Maximilien Juillard en Tom Mainguenaud (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole). Zij kregen even later nog het gezelschap van Jon Berrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), die nog op een kleine minuut in het klassement stond. Het peloton, onder leiding van de Movistar-troepen, hield de vluchters daarom altijd kort. Ze kregen een maximale voorsprong van zo’n twee minuten.

Lotto Dstny droeg, in de persoon van Thomas De Gendt, ook een steentje bij in de achtervolging. Het verschil met de vijf koplopers was op 35 kilometer van het einde teruggebracht tot ver onder de minuut, waarna Berrenetxea zich terug liet zakken naar het peloton. De overige vier renners zetten nog even door en kregen zo’n vijf kilometer later het gezelschap van Ewen Costiou (Arkéa-Samsic) en… Oier Lazkano. De klassementsleider had gereageerd op een aanval van Costiou, die twaalfde stond in het algemeen klassement.

Duo-aanval

Lazkano verdedigde enkel zijn trui en reed dus niet mee vooraan. De koplopers – alle zes – werden aldus weer ingerekend met zo’n 25 kilometer te gaan. Kort na de eerste passage van de streep (waar Ivo Oliveira en Axel Zingle overigens nog respectievelijk twee en één bonificatieseconden meesnoepten) kwam er echter een nieuwe kopgroep. Het was een duo van Van Rysel-Roubaix Lille Métropole dat ontsnapte: Jérémy Leveau en Célestin Guillon.

De twee verzamelden een voorsprong van iets meer dan twintig seconden. Ze verweerden zich kranig, maar voor het ingaan van de vijf kilometer lange slotronde waren ze alweer teruggepakt. Eenmaal in die slotronde, kwam er nog een uitvalspoging van de Zuid-Afrikaan Morné Van Niekerk (St Michel – Mavic – Auber93). Anderhalve kilometer later werd ook hij echter alweer in de kraag gevat. Het zou een massasprint worden.

De Kleijn de snelste

In aanloop naar die sprint, vochten Tudor en Groupama-FDJ een duel uit. Met Arvid de Kleijn en Arnaud Démare hadden beide ploegen een kanshebber in de rangen. Uiteindelijk kon Miles Scotson de sprint aantrekken voor Démare, die De Kleijn in zijn wiel had. De Fransman ging als eerste aan, maar de Nederlander kwam er met veel power uit. Het was De Kleijn die – afgetekend – de zege pakte.