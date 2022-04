Egan Bernal keert terug naar Europa voor volgende fase herstel

Egan Bernal keert binnenkort terug naar Europa om te werken aan de volgende fase van zijn herstel na zijn zware ongeval tijdens een trainingsronde in januari. De Colombiaan zat in zijn geboorteland de laatste tijd al geregeld op de fiets, onder meer voor een virtuele fietsrit met zijn fans en zijn eerste serieuze trainingsrondes in de buitenlucht.

Bernal kondigde zijn terugkeer naar Europa aan in gesprek met Bici.PRO. Na de oversteek naar de andere kant van de Atlantische Oceaan gaat hij de volgende stap zetten in zijn trainingen en zet hij zijn herstel na zijn zware ongeval voort de hoede van de specialisten bij zijn ploeg INEOS Grenadiers.

De winnaar van de Tour de France van 2019 en de Giro d’Italia van 2021 had zijn team gevraagd of hij voor zijn terugkeer de presentatie van zijn EB Project mocht bijwonen, een eigen ploeg met renners in de categorieën jeugd, junioren en beloften. “Ik zat op dit project te wachten. Ze gaven me toestemming en waren geduldig.”

Op dit moment is nog geen datum vastgesteld voor zijn terugkeer in het peloton.