Arthur van Dongen: “Wind kan voor verrassingen zorgen in Burgos” maandag 27 juli 2020 om 11:22

Voor Jumbo-Visma wordt de Ronde van Burgos, die morgen van start gaat, de eerste wedstrijd sinds de coronabreak. De ploeg speelt Sepp Kuss en George Bennett uit als haar kopmannen, terwijl Timo Roosen en Pascal Eenkhoorn voor eigen kans mogen rijden in de sprints.

Na goede trainingskampen en een lange tussenstop wordt bij Jumbo-Visma uitgekeken naar de herstart van het seizoen, zegt ploegleider Arthur van Dongen. “Deze Spaanse rittenkoers heeft een mooie mix van lastige sprints en aankomsten bergop. Met Sepp en George hebben we twee sterke klimmers mee die voor een goed klassement gaan. Het klassement wordt normaal gezien beslist in de bergetappes, maar de wind kan in de andere ritten voor verrassingen zorgen”

Voor Kuss en Bennett staat de Ronde van Burgos tevens in het teken van hun voorbereiding op de Tour de France. In de derde en vijfde etappe kunnen zij hun klimmersbenen testen. Roosen en Eenkhoorn mogen in de andere drie ritten voor eigen kans rijden in de sprint. Lennard Hofstede is de koers kapitein. Gijs Leemreize en Finn Fisher-Black maken het team compleet. “Gijs en Finn hebben laten zien dat ze al een zeer goed niveau hebben en zullen het team ondersteunen.”