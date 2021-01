Arno Wallaard Memorial mikt op nieuwe datum

De Arno Wallaard Memorial zal dit jaar niet op 17 april worden verreden. De organisatie heeft vanwege de grote onzekerheid met betrekking tot het coronavirus besloten om bij de KNWU en de UCI een andere wedstrijddatum aan te vragen. Men opteert nu voor 11 september 2021.

Naast de vele ingrijpende veiligheidsmaatregelen (de Nederlandse regering besloot eerder deze week al om de huidige lockdown met drie weken te verlengen) met betrekking tot COVID-19 is het voor de organisatie vooral onverteerbaar dat toeschouwers niet of nauwelijks welkom zijn.

“We maken ons parcours elk jaar zo dat we zoveel mogelijk kernen aandoen”, legt voorzitter Arno van der Veen uit. “Daardoor hebben we veel publiek en kunnen we op een vaste groep vrijwilligers rekenen die dichtbij huis hun bijdrage leveren.”

Wachten op de UCI

De organisatie van de Arno Wallaard Memorial opteert nu dus voor zaterdag 11 september, in de hoop dat er tegen die tijd meer ruimte is voor een meer publieksvriendelijke koers. De KNWU en de betreffende gemeente zijn inmiddels op de hoogte en gaan akkoord met de nieuwe datum.

De organisatie moet nu alleen nog wachten op goedkeuring van de internationale wielerunie. De UCI neemt in april pas een definitief besluit. Vorig jaar ging de wedstrijd, die deel uitmaakt van de Holland Cup, niet door vanwege de coronacrisis.