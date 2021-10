Arno Claeys grijpt de macht in Internationaal Beloftenweekend

Arno Claeys heeft de individuele tijdrit gewonnen tijdens het H4A Internationaal Beloftenweekend. De 21-jarige Belgische renner van Home Solution-Soenens legde vanochtend het twaalf kilometer lange parcours door Sas van Gent bijna acht seconden sneller af dan de Tsjech Tomas Kopecky, die als tweede eindigde. De ronde eindigt later vandaag met een rit in lijn.

De ochtendetappe startte en finishte op het terrein van de hoofdsponsor van de ronde, die deel uitmaakt van de U23 Road Series. De tijdrit bestond voornamelijk uit rechte stukken, waar de hardrijders zouden komen bovendrijven. Claeys ging uiteindelijk als snelste rond in 17m18s en was daarmee bijna acht seconden sneller dan Kopecky (Acrog-Tormans) en 26 seconden sneller dan Milan Fretin (Lotto Soudal).

Door zijn zege in de tijdrit is Claeys de nieuwe drager van de paarse trui voor de koploper in het algemeen klassement. Hij leidt met acht seconden voorsprong op Kopecky. Claeys was eerder dit seizoen tweede op het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor beloften achter Lennert Van Eetvelt. Verder won hij een etappe en het eindklassement in de Franse Tour des Deux-Sèvres en was hij de beste in de klassieker van Berlare.

Vanmiddag eindigt de ronde met een rit van Sas van Gent naar Philippine. Onderweg moeten de renners verschillende kasseistroken bedwingen. Oorspronkelijk was het parcours 149,9 kilometer lang, maar door de slechte staat van enkele stroken is de route ingekort naar 120 kilometer.