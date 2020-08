Arnaud Démare troeft Caleb Ewan af in tweede rit Tour de Wallonie maandag 17 augustus 2020 om 16:49

Arnaud Démare heeft de tweede etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De sprinter van Groupama-FDJ was na 172 kilometer de sterkste in de massasprint in de straten van Wavre. Hij versloeg klassementsleider Caleb Ewan in een direct duel. De Australiër behoudt door zijn tweede plaats wel de leiderstrui.

Vroege vlucht

Al vroeg in de etappe reed een kopgroep van zes man weg. Ludwig De Winter (Circus-Wanty Gobert), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Tim Wirtgen (Bingoal-Wallonie Bruxelles), James Fouché (Hagens Berman Axeon), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) en Toon Aerts (Telenet-Baloise) vonden elkaar van voren. Meer dan vijf minuten voorsprong kregen zij niet.

Val Van Avermaet

Tijdens de etappe was er een schrikmoment voor Greg Van Avermaet, die ten val kwam. De kopman van CCC kon echter snel weer opstappen en zich bij het peloton voegen. Daar maakten sprintersploegen Lotto Soudal, Groupama-FDJ en Deceuninck-Quick-Step het tempo. Een fietswissel van Ewan op 35 kilometer van de meet, zorgde ervoor dat Lotto Soudal de teugels even liet vieren.

Met nog dertig kilometer te gaan werd het peloton opgeschrikt door een val op een rotonde. Gelukkig voor de gevallen renners kon iedereen door. De lokale ronde rond Wavre kende enkele stukken vals plat, wat te lastig bleek voor Mark Cavendish. Hij loste en was kansloos voor een goede uitslag. Een andere sprinter, Giacomo Nizzolo, viel op vijftien kilometer van de meet en moest alle zeilen bijzetten om nog terug te keren.

Gilbert trekt ten aanval

Op elf kilometer van de meet lag in Overijse nog een tussensprint op een heuveltje. Daar trok Philippe Gilbert alle registers open en na de top had hij alleen Zdenek Stybar, titelverdediger Loic Vliegen en Amaury Capiot in zijn wiel. Het was reden voor CCC en Alpecin-Fenix om op kop te rijden in het peloton, dat ondertussen vijftien seconden achterstand had op het viertal aan kop.

Zes kilometer voor de meet werden de vier dan toch ingerekend. Een eventuele massasprint zou betwist worden zonder Sam Bennett, de Ier van Deceuninck-Quick-Step stond stil op de heuvel waar Gilbert ten aanval trok. In de technische finale rond Wavre waren het Deceuninck-Quick-Step en CCC op de voorposten, maar Lotto Soudal trok als eerste de sprint aan voor Caleb Ewan.

Démare met de juiste timing

De Australiër begon als eerste aan zijn inspanning, maar dat bleek te vroeg. Arnaud Démare wachtte lang en passeerde Ewan in de laatste meters. De derde plaats was weggelegd voor Daniel McLay, die zijn kopman Nacer Bouhanni vierde zag worden. Florian Sénéchal eindigde als vijfde.