Arnaud Démare na winst in Wallonië: “Mijn timing was perfect”

In de openingsetappe van de Ronde van Wallonië moest Arnaud Démare vrede nemen met een zevende plaats. Vandaag nam hij revanche met winst. “Het verschil? Timing. Gisteren ging ik te vroeg aan, vandaag deed ik het perfect.”

Vergis u niet, Arnaud Démare rijdt geen Tour de France. Bij Groupama-FDJ mikken ze met Thibaut Pinot op het eindklassement. Démare rijdt in september twee kleinere rittenkoersen in aanloop naar de Ronde van Italië. Maar dat hij nu al de goede vorm te pakken heeft, bewees hij vorige week al met winst in Milaan-Turijn. Vandaag nam hij de maat van Caleb Ewan.

“Eerst en vooral met dank aan het team”, vertelt hij ons in Waver. “Het klinkt cliché, maar ze hebben het geweldig gedaan. Heel goed gedoseerd, zo weinig mogelijk energie verbruikt door goed vooraan te blijven bij de hevige regenval. Ook op de smalle wegen en in de lastige plaatselijke ronde trouwens. Op die manier heb ik onderweg veel energie kunnen sparen.”

‘Morgen probeer ik opnieuw’

In de sprint maakte Démare het overtuigend af. “Ik voelde me zeer explosief, ja. Maar belangrijker is dat ik – in tegenstelling tot gisteren – nu wel de perfecte timing had. Gisteren werd ik gedwongen door op driehonderd meter van de streep al zelf vol te sprinten. Dat hield ik niet vol. Vandaag heb ik langer gewacht en dat heeft me het voordeel opgeleverd waardoor ik de concurrentie kon afhouden.”

Morgen wil de Franse topsprinter het nog een keer proberen. “Het wordt niet gemakkelijk met al die Ardennen-hellingen onderweg, maar ik denk dat het misschien nog net kan. Woensdag wordt het sowieso te zwaar. Dat weet ik nu al.”