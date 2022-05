Arnaud Démare na derde Giroritzege: “Dit was een collectieve prestatie”

Het scheelde niet veel of Arnaud Démare had helemaal niet voor de ritzege kunnen sprinten in de dertiende Girorit. Dankzij het voorbeeldige werk van Groupama-FDJ pakten ze de vierkoppige vluchtersgroep alsnog op 650 meter van het einde. “Het ging zo hard dat ik al dood zat voor de sprint”, aldus Démare in het flashinterview.

“Het was een ongelooflijke dag, want de koplopers spartelden nog hard tegen”, vertelt Démare, die zijn ploegmaats in de laatste kilometers geweldig werk zag opknappen. “Ze hebben stuk voor stuk geweldig werk geleverd om die jongens nog terug te pakken. Dit is wat je een collectieve prestatie kan noemen. We hebben veel sterke renners al vroeg moeten opsouperen, waardoor het twijfelachtig was of het ging lukken. Op tien kilometer van de streep begon ik erin te geloven.”

Dat maakt de Giro van Démare meer dan geslaagd. “Vooraf zei ik dat het al mooi zou zijn als ik één ritzege zou pakken. Twee ritzeges was een droom. Maar nu pak ik er al een derde. Dat maakt het echt een droom-Giro voor de ploeg. Elke zege blijft speciaal.”