Arnaud Démare maakt voorjaarsprogramma bekend

Arnaud Démare heeft zijn programma voor de eerste koersmaanden bekendgemaakt. De Franse kampioen begint zijn seizoen in de Ronde van Valencia en neemt na Parijs-Roubaix wat rust met het oog op de Tour de France.

De veelwinnaar van Groupama-FDJ zal na de Ronde van Valencia meedoen aan de Tour de La Provence en Kuurne-Brussel-Kuurne, om vervolgens zijn opwachting te maken in Parijs-Nice. Démare hoopt verder nog te schitteren in Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

De 29-jarige Démare zal dit jaar niet meedoen aan Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen. In de zomer zal hij als sprintkopman worden uitgespeeld in de Tour de France. Thibaut Pinot, normaal de aangewezen renner om een goed klassement te rijden in de Tour, richt zich dit seizoen op de Giro d’Italia.

Vorig jaar kende Démare een bijzonder succesvol seizoen, met in totaal veertien overwinningen. In de Giro d’Italia was hij de grote slokop in de sprints met zeges in Villafranca Tirrena, Matera, Brindisi en Rimini.

Voorjaarsprogramma Arnaud Démare

Ronde van Valencia (3-7 februari)

Tour de La Provence (11-14 februari)

Kuurne-Brussel-Kuurne (28 februari)

Parijs-Nice (7-14 maart)

Milaan-San Remo (20 maart)

Gent-Wevelgem (28 maart)

Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Parijs-Roubaix (11 april)