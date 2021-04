Arnaud Démare: “Er zijn meerdere sprintkansen in de Ronde van Valencia”

Arnaud Démare is een van de grote namen aan het vertrek van de Ronde van Valencia (14-18 april). De Franse kampioen hoopt zoveel mogelijk etappes te winnen, maar zal het wel moeten opnemen tegen onder meer Caleb Ewan.

Démare, die eerder deze maand zijn eerste seizoenszege wist te boeken met La Roue Tourangelle, krijgt een flinke sprinttrein mee. Renners als Miles Scotson, Nederlander Ramon Sinkeldam en Jacopo Guarnieri moeten de Fransman naar ritwinst zien te piloteren. “Ik ben blij dat ik in Valencia kan koersen”, aldus Démare.

“Er zijn meerdere sprintkansen en de vorm is goed. Ik kan rekenen op mijn sprinttrein en ik hoop met een goed resultaat thuis te komen. De Ronde van Valencia is ook meteen de laatste wedstrijd van mijn voorseizoen.” Groupama-FDJ rekent in de individuele tijdrit op Stefan Küng. De Zwitser is wellicht ook in staat om een goed klassement te rijden.

De 72e editie van de Ronde van Valencia zou eigenlijk plaatsvinden in februari, maar door de coronapandemie werd de wedstrijd uitgesteld en vervolgens verplaatst naar april. Aankomende woensdag beginnen de renners in Elche aan de vijfdaagse rittenkoers. De etappes van vrijdag en zaterdag zijn cruciaal voor de klassementsrenners.

Selectie Groupama-FDJ voor Ronde van Valencia (14-18 april)

Alexandre Balmer

Arnaud Démare

Jacopo Guarnieri

Stefan Küng

Antoine Raugel

Miles Scotson

Ramon Sinkeldam