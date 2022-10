Arnaud De Lie sluit imposant debuutseizoen af met gekneusde pols

Arnaud De Lie heeft zijn imposante eerste profseizoen afgesloten met een valpartij. In Parijs-Tours ging de talentvolle Belg van Lotto Soudal onderuit, waarna hij moest opgeven. Uit onderzoek is gebleken dat hij geen breuken heeft opgelopen bij zijn crash.

Lotto Soudal laat weten dat de 20-jarige De Lie wel veel schaafwonden heeft over zijn hele lichaam. “Ook heeft hij een kneuzing in zijn pols. Daarom zal hij nu wat rust nemen. Tot volgend seizoen”, aldus de Belgische ploeg die waarschijnlijk gaat degraderen uit de WorldTour.

De Lie kende een geweldig eerste jaar als prof. Hij won liefst negen keer en stapelde de ereplaatsen op elkaar. Sinds begin augustus reed de sprinter negen keer in de top-10 en won hij de Schaal Sels en de Egmont Cycling Classic. Niet veel renners scoorden dit seizoen meer UCI-punten dan De Lie, maar de kans is groot dat Lotto Soudal desondanks gaat degraderen.

Following his crash at #ParisTours today, @Arnaud_De_Lie suffered from abrasions all over his body and a contusion of his wrist. He’ll take some rest now.

See you next season, Taureau! 💪 pic.twitter.com/W2XD3lACor

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) October 9, 2022