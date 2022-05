Arnaud De Lie over mogelijke contractverlenging: “Voel me hier heel goed op dit moment”

Arnaud De Lie is in gesprek met zijn ploeg Lotto Soudal over een mogelijke contractverlenging. De jonge Belgische sprinter heeft momenteel nog een contract tot aan het einde van het seizoen 2023. “Als we tot een nieuw akkoord zouden komen, zou ik mij liever niet te lang vastleggen.”

Indien die contractverlenging er zou komen, zal dat waarschijnlijk met een salarisverhoging zijn. De Lie gaf in een gesprek met La Dernière Heure aan dat hij wel nog niet helemaal zeker is of hij gaat blijven bij de Belgische ploeg. “Maar het gaat duidelijk de goede kant op. Het belangrijkste voor mijn toekomst is de context waarin ik me zal ontwikkelen. Ik voel me heel goed bij Lotto Soudal op dit moment. Het team heeft een duidelijk plan voor mijn ontwikkeling en ze houden zich er ook aan.”

“Ik krijg zeer regelmatig mijn kans en ik heb veel vertrouwen, wat een sleutelrol heeft gespeeld in mijn eerste maanden in het profpeloton”, in die maanden wist De Lie meerdere keren te winnen. Zo was hij de beste in de Trofeo Playa de Palma-Palma (Challenge Mallorca), de GP Jean-Pierre Monseré en de Volta Limburg Classic.

“Als we tot een akkoord zouden komen, zou ik mij liever niet te lang vastleggen. Deze manier van kijken maakt deel uit van mijn mentaliteit”, aldus de 20-jarige Waal.