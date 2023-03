Arnaud De Lie na debuut in Milaan-San Remo: “Ik heb veel geleerd”

Lotto Dstny begon met twee kanshebbers aan Milaan-San Remo, maar Caleb Ewan en Arnaud De Lie deden uiteindelijk niet mee om de knikkers. Ewan werd zestiende, De Lie loste al op de Cipressa. Op de ploegsite van Lotto Dstny deden beiden hun verhaal.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld met dit resultaat”, zegt Ewan, die 32 seconden na winnaar Mathieu van der Poel over de streep kwam. Hij was vijfde in een pelotonsprint die werd gewonnen door Davide Ballerini. “Zoals elk jaar is Milaan-San Remo een groot doel voor mij. Ik ben er twee keer dichtbij geweest en voelde me heel goed vandaag. Mijn ploeggenoten leidden me perfect richting de Cipressa en ook op weg naar de Poggio kon ik rekenen op Jasper (De Buyst, red.) en Maxim (Van Gils, red.).”

“Misschien startte ik de Poggio iets te ver van achteren om echt impact te hebben op de koers. Met de hoge snelheid op de klim was het ongelofelijk moeilijk om op te schuiven. Net als enkele andere sprinters in de groep, hoopte ik dat het weer bij elkaar zou komen. Helaas gebeurde dat niet.”

De Lie: “Geen geweldige dag”

Aan de voet van de Cipressa liet De Lie zich nog zien. Op de eerste stroken reed hij, in dienst van Ewan, op kop van het peloton. Uiteindelijk zou hij als 95ste binnenbollen. “Deze Milaan-San Remo ging het allemaal om ervaring opdoen en ik denk dat ik veel geleerd heb van deze eerste deelname”, vertelt De Lie. “Op de Capi realiseerde ik me al dat ik geen geweldige dag had, dus ik besloot het team te helpen en Caleb in goede positie te brengen op de Cipressa.”

“Het was een kick om de Cipressa helemaal van voren te beginnen. Ik probeerde daarna nog te volgen, maar moest net voor de top lossen. Dit was een goede eerste kennismaking met Milaan-San Remo. Ik ben hongerig voor meer.”

