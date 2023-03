Arnaud De Lie: “Dit is weer voor sterke mannen, dat is prachtig”

Lotto Dstny hoopt in de 85ste editie van Gent-Wevelgem met Arnaud De Lie of Caleb Ewan aan sprinten toe te komen. De Lie kijkt uit naar de 260 kilometer lange klassieker, en laat zich niet afschrikken door het slechte weer.

Het belooft een loodzware editie van Gent-Wevelgem te worden, aangezien het de hele dag zal regenen. “Dit is weer voor sterke mannen, dat is prachtig. Het is een mooie dag om Gent-Wevelgem te winnen”, was de 21-jarige De Lie voor de start zeer optimistisch in gesprek met Sporza.

“Als het zulk weer is, ben ik altijd positief. Een massasprint is bijna onmogelijk, het wordt een koers zoals Classic Brugge-De Panne. Het zal vechten worden en uiteindelijk blijven de beste renners over. Met dit weer ben ik nog meer gemotiveerd. Daarvoor moet je een sterke renner zijn. Ik ben normaal beter in deze omstandigheden. Ik ben klaar voor een strijd van man tegen man.”

Ewan was voor de start dan weer iets minder enthousiast. “Het zal een bijzonder zware koers worden. Ik heb liever zonnig weer, maar dat geldt voor alle spurters.”