Arkéa-Samsic vangt Luca Mozzato op na wegvallen B&B Hotels-KTM

Luca Mozzato rijdt in 2023 voor Arkéa-Samsic. De Italiaanse sprinter had nog een doorlopend contract bij B&B Hotels-KTM, maar die ploeg zal komend jaar niet op profniveau acteren. Mozzato heeft voor één jaar getekend bij het Franse WorldTour-team, dat de selectie voor volgend jaar met deze nieuwe aanwinst rond heeft.

“Tekenen bij Arkéa-Samsic betekent een geweldige kans voor mij, gezien de situatie waarin ik me de afgelopen dagen in bevond”, zegt Mozzato op de site van zijn toekomstige ploeg. “Ik ben ook blij om in Frankrijk te blijven, om de Bretonse kleuren te blijven dragen binnen een nog sterkere ploeg, die in 2023 zal toetreden tot de WorldTour. Arkéa-Samsic is een gevestigde waarde in het profpeloton.”

Eerder werd Mozzato ook gelinkt aan Trek-Segafredo, maar hij blijft dus in Franse dienst. “Ik voel me goed in Frankrijk. Ik spreek de taal en ik hou van de koersen op de nationale kalender. Ik heb het gevoel dat ik me bij Arkéa-Samsic snel thuis zal voelen. Zoals elke renner, heb ik het doel en de wens om te winnen. Voor mij zou dit betekenen dat ik mijn erelijst bij de profs open. Maar natuurlijk kan ik me ook in dienste stellen van het team, ik kan andere sprinters helpen bij het boeken van succes. Ik heb ambitie als individu, maar ook het collectief telt voor mij.”

Mozzato vertelt tot slot dat hij blij is om op fietsen van Bianchi te kunnen rijden bij Arkéa-Samsic. “Dat motiveert me enorm. Ik heb eerder op een fiets van Bianchi gereden. Het was in mijn tijd als junior, en in dat seizoen – 2016 – eindigde ik als vierde op het WK in Doha. Ik kan niet wachten om de Oltre RC te testen. Daarnaast kan ik niet wachten om me bij Arkéa-Samsic aan te sluiten, ik zou het liefst willen dat het seizoen meteen begint.”

Nog geen zege

De 24-jarige Mozzato wist in zijn carrière nog nooit te winnen, maar noteerde al wel de nodige ereplaatsen. Dit seizoen pakte de sprinter onder andere meerdere top-tienuitslagen in de Tour de Franse, een vijfde plek in Parijs-Tours en een derde plaats in Danilith Nokere Koerse. Ook was hij runner-up in de Tro-Bro Léon.