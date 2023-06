Arkéa-Samsic rekent op Champoussin in Dauphiné, Astana met De La Cruz

Clément Champoussin is de aangewezen man om goede resultaten neer te zetten in het Critérium du Dauphiné namens Arkéa-Samsic. De Franse formatie kan verder rekenen op de rappe Hugo Hofstetter, die in de sprints mogelijk potten kan breken.

Champoussin hoopt na een hoogtestage in de Sierra Nevada een goede Dauphiné te rijden. “Het wordt een goede test met een individuele tijdrit en een paar mooie bergetappes en ik hoop daar een resultaat te behalen”, aldus de 25-jarige renner, die in 2021 een rit in de Vuelta a España won.

Astana Qazaqstan met De la Cruz

Bij Astana Qazaqstan is David de la Cruz de voornaamste blikvanger. De Spaanse klimmer kent nog geen topseizoen, maar zou normaal gesproken mee moeten kunnen doen om een plek bij de eerste tien. Verder zou Joe Dombrowski een rol van betekenis kunnen gaan spelen bergop. De Amerikaan reed een anonieme Giro d’Italia. Wellicht dat hij in Frankrijk wel zijn gram kan halen.