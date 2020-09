Arkéa-Samsic reageert op onderzoek: “Niet rechtstreeks op de ploeg en staf gericht” dinsdag 22 september 2020 om 08:52

Arkéa-Samsic heeft gereageerd op het nieuws over vermeend dopinggebruik rond de ploeg. In de verklaring bevestigt ploegmanager Emmanuel Hubert de huiszoeking tijdens de Tour de France en kondigt hij aan op te treden als dopingpraktijken aan het licht komen.

“Zoals ik al aan verschillende media heb bevestigd, heeft afgelopen week in ons hotel inderdaad een huiszoeking plaatsgevonden. Dat draaide om slechts een zeer beperkt aantal renners en hun naaste entourage, die niet in dienst is van de ploeg”, laat Hubert weten. Volgens Franse media zijn woensdag in Megève, in de Haute-Savoie, de kamers van Nairo en Dayer Quintana en Winner Anacona en van hun masseurs doorzocht. Ook de ploegauto’s werden doorgelicht.

“De ploeg, de ploegmanager en het personeel, die momenteel worden genoemd in de media, worden absoluut niet ondervraagd en worden dus niet op de hoogte gehouden van ook maar een flard met betrekking tot de voortgang van het onderzoek, waardoor ik u eraan herinner dat het onderzoek niet rechtstreeks op de ploeg of het personeel is gericht”, schrijft de manager verder in het statement.

‘Altijd een stevig standpunt tegen doping’

Hubert wijst erop dat de ploeg ‘uiteraard’ haar renners steunt. “Maar als aan het einde van het huidige onderzoek de waarheid van dopingpraktijken wordt bevestigd, distantieert de ploeg zich onmiddellijk van dergelijke handelingen en neemt zij zonder aarzelen de nodige maatregelen om de banden te verbreken die het team in verband zouden brengen met onaanvaardbare en altijd onverenigbare methoden.”

“Als lid van de MPCC hebben wij de afgelopen twintig jaar altijd de ethiek vooropgeplaatst en een stevig standpunt ingenomen in de strijd tegen doping”, sluit de teammanager af.