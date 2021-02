Arkéa-Samsic met titelverdediger Nairo Quintana naar Tour du Var

Nairo Quintana zal aankomende vrijdag eindelijk weer een rugnummer opspelden. De Colombiaan, die enkele maanden moest revalideren van een zware knieblessure, maakt in de Tour des Alpes Maritimes et du Var zijn rentree in het peloton.

De klimmer van Arkéa-Samsic doet dit als titelverdediger. Vorig jaar wist hij namelijk met verve de Franse rittenkoers te winnen, nadat hij in de etappe met aankomst op de Col d’Eze de macht wist te grijpen. Quintana bleef in het algemeen klassement Romain Bardet en Richie Porte voor.

De vraag is of Quintana al sterk genoeg is om zijn titel met succes te verdedigen. Hij krijgt vanaf vrijdag het gezelschap van nieuwkomer Miguel Eduardo Flórez, Élie Gesbert, Diego Rosa, Romain Hardy, Lukasz Owsian en de sterke Belgische sprinter en klassiekerrenner Amaury Capiot.

De 53e editie van de Tour des Alpes Maritimes et du Var kan rekenen op een fraai deelnemersveld. Zo heeft INEOS Grenadiers besloten om met een ware sterrenformatie naar Frankrijk te trekken, met kleppers als Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Tom Pidcock en Rohan Dennis.

Selectie Arkéa-Samsic voor Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 februari)

Amaury Capiot

Miguel Eduardo Flórez

Élie Gesbert

Romain Hardy

Lukasz Owsian

Diego Rosa

Nairo Quintana