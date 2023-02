Arkéa-Samsic met David Dekker in Kuurne-Brussel-Kuurne, Biermans kopman in Omloop

Arkéa-Samsic heeft de selecties gepresenteerd voor Kuurne-Brussel-Kuurne en Omloop Het Nieuwsblad. De Franse WorldTour-ploeg rekent zaterdag in de Omloop op Jenthe Biermans en Matis Louvel. David Dekker mag het zondag laten zien in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Met Biermans en Louvel heeft Arkéa-Samsic twee sterke troeven in handen voor de openingsklassieker. Biermans won dit voorjaar al de Muscat Classic en eindigde als tweede in Clasica Comunitat Valenciana. Louvel was vorig jaar een van de constante factoren bij de ploeg in het Vlaamse voorjaar. Daarnaast won hij in augustus de Druivenkoers Overijse.

Dekker hoopt zondag te sprinten in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlander liet in Oman zien begin deze maand zijn rappe benen al gevonden te hebben, maar dat hij mag sprinten voor zijn ploeg zondag is nog geen zekerheidje. Ook rappe mannen als Luca Mozzato en Dan McLay staan namelijk op de startlijst namens Arkéa-Samsic.