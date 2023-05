‘Arkéa-Samsic laat oog vallen op Franse topper Benoît Cosnefroy’

Is Benoît Cosnefroy op weg van de ene naar de andere Franse ploeg? Als we de Franse krant Le Télégramme mogen geloven, heeft Arkéa-Samsic interesse in de diensten van de 27-jarige coureur.

Cosnefroy komt nu nog uit voor AG2R Citroën, maar zijn contract bij de Franse formatie van Vincent Lavenu loopt aan het einde van dit seizoen af. Arkéa-Samsic zou interesse hebben in de puncheur. Cosnefroy zou zelfs al gesproken hebben met de ploegleiding van Arkéa-Samsic.

Cosnefroy begon zijn profcarrière in dienst van AG2R Citroën en is bezig aan zijn zesde seizoen onder de vleugels van Lavenu. De Fransman boekte in zijn carrière al dertien profoverwinningen. Zijn eerste zege kwam er in 2017: Cosnefroy zegevierde dat jaar in de Grand Prix d’Isbergues.

Verder won hij al Parijs-Camembert, de Grand Prix du Plumelec, La Poly Normande, de Tour du Limousin, Grand Prix La Marseillaise en de Ster van Bessèges. Cosnefroy pakte met de Bretagne Classic en de Grand Prix de Québec ook al twee prestigieuze WorldTour-eendagskoersen.

Vorig jaar waande hij zich ook even de winnaar van de Amstel Gold Race, maar een fotofinish wees toch Michal Kwiatkowski aan als laureaat.