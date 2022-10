Arkéa-Samsic kondigt komst Jenthe Biermans aan: “Kan snel belangrijk worden”

Jenthe Biermans zal volgend seizoen in het tenue van Arkéa-Samsic te zien zijn. De Belgische coureur komt over van Israel-Premier Tech. “Biermans is in staat om snel een belangrijke renner te worden in onze ploeg”, aldus algemeen directeur Emmanuel Hubert.

De 26-jarige Biermans reed drie jaar in dienst van de Israëlische ploeg. Zijn beste resultaat kende de renner uit Geel vorig jaar, toen hij vijfde werd in Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik ben een renner voor de klassiekers, maar aan de andere kant heb ik ook het vermogen om te werken voor een sprinter. In kleinere koersen kan ik ook voor mijn eigen succes gaan”, vertelde Biermans op de ploegsite van Arkéa-Samsic.

“Zowel op sportief als op structureel vlak blijft Arkéa-Samsic jaar na jaar vooruitgang boeken. Volgend jaar stromen we in principe door naar de WorldTour, dat is belangrijk. Amaury Capiot en Hugo Hofstetter ken ik al van de ploeg, we kunnen het goed met elkaar vinden.”

Ook algemeen directeur Hubert is blij met de nieuwe Belgische aanwinst: “Hij is het type renner dat we zochten. Biermnas heeft aanleg voor de Vlaamse klassiekers, maar kan ook in de springvoorbereiding zijn steentje bijdragen. Hij moet in staat zijn om snel een belangrijke renner in onze ploeg te worden.”