Arkéa Samsic heeft interesse in Guillaume Martin

Arkéa Samsic is geïnteresseerd in Guillaume Martin. De Franse klimmer heeft bij zijn huidige ploeg Cofidis een aflopend contract en kan alvast rekenen op de belangstelling van het ambitieuze team van Emmanuel Hubert, dat komende winter de stap wil zetten naar de WorldTour.

Ploegmanager Emmanuel Hubert bevestigt in gesprek met Le Télégramme de belangstelling voor de 28-jarige Guillaume Martin, die op dit moment in de Giro d’Italia zit en daar op de rand van de top 10 staat. “Ja, wij hebben belangstelling voor hem. Het is een renner van formaat in het Franse wielrennen, hij is een zekerheid.”

Martin zette in 2016 de stap naar de beroepsrenners bij Wanty-Groupe Gobert. Na vier jaar bij die ploeg transfereerde hij in 2020 naar Cofidis. In zijn periode bij de Franse ploeg won hij de bergtrui van de Vuelta a España 2020 en de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 2021. Ook eindigde hij in 2021 achtste in de Tour de France.