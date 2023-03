Arensman voelt zich steeds meer onderdeel van INEOS: “Al blijft het bijzonder”

Thymen Arensman zit in zijn ‘wittebroodsmaanden’ bij INEOS Grenadiers. De 23-jarige Nederlandse ronderenner begint zich er steeds meer thuis te voelen. “Al blijft het bijzonder. Op de trainingskampen in oktober en december dacht ik echt: wajoo, waar ben ik beland?”, geeft hij aan in een interview met het Algemeen Dagblad.

Arensman kwam de voorbije seizoenen uit voor Team DSM, maar koerst nu voor een van de grootste en beste ploegen ter wereld, aan de zijde van wereldsterren als Tom Pidcock, Geraint Thomas, Filippo Ganna en Michal Kwiatkowski. “Misschien went het ondertussen een beetje. Op de trainingskampen in oktober en december dacht ik echt: wajoo, waar ben ik beland? Maar uiteindelijk ben ik ook onderdeel van het team, gewoon een van de renners, en mijn ploeggenoten hebben vertrouwen in mij. Toch blijft het bijzonder. Al heb ik aan tafel heel normale gesprekken. Het is supermooi dat ik ze alles kan vragen. Dat is ook een beetje wat ik zocht.”

De klimmer was op zoek naar een nieuwe omgeving, om zichzelf uit te dagen en nóg verder te ontwikkelen. “Ik heb bewust gekozen voor een buitenlandse ploeg. Dat haalt me uit mijn comfortzone, met grote namen en allemaal verschillende nationaliteiten. Dat kan nooit slecht zijn. Het is vooral een Britse ploeg en daar gaat het toch net wat anders dan in een Nederlands team. Zo kom ik nieuwe dingen over mezelf te weten. Wat bij me past en wat niet. Er is veel ruimte om aan te geven wat werkt voor mij. Met een goede reden is hier alles mogelijk.”

Van Beesd naar Andorra

Arensman koos niet alleen voor een nieuwe ploeg en dus omgeving. Er wacht hem binnenkort nog een grote stap: binnen enkele weken zal hij van Beesd in de Betuwe verhuizen naar Andorra. “Ik heb een appartement gevonden. Martijn Tusveld, een vriend van mij, woont 200 meter verderop. Er wonen in Andorra volgens mij zeventien renners van INEOS Grenadiers. Er is daar fulltime begeleiding van het team, alles wat betreft voeding, kleding, materiaal en fietsen is daar. Ze willen daar een soort teambasis opzetten. Dan zou het dom zijn om in Nederland te blijven.”

Het is duidelijk: Arensman richt zich volledig op zijn carrière als profwielrenner. De Nederlander studeerde eerder nog geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, maar daar is hij mee gestopt. “Ik heb het met twee jaar nog wel lang volgehouden. Maar eigenlijk was ik twee fulltime jobs aan het combineren. Door de stress en deadlines van tentamens kon ik niet goed uitrusten voor de trainingen. En door de vermoeidheid van de trainingen had ik niet meer de energie om te leren voor tentamens. Dan is het lastig presteren in de WorldTour, daar heb je toch al je energie voor nodig. Ik hoop op een lange en succesvolle carrière en als ik 35 of 40 jaar ben, kan ik alsnog geschiedenis studeren.”

Teammanager Ellingworth: “Thymen krijgt van ons de tijd en ruimte” In zijn eerste koersen voor INEOS Grenadiers wist Arensman nog geen verpletterende indruk te maken. In de Ronde van Valencia was hij erg dicht bij een ritzege, maar in de Volta ao Algarve en Tirreno-Adriatico kwam hij er niet aan te pas. Toch maakt teammanager Rod Ellingworth zich absoluut geen zorgen. “Thymen leert snel. Hij heeft precies de goede houding, neemt alles in zich op als een spons. Voor hem is het goed om tussen deze mannen te rijden. Vorig jaar heeft Thymen al bewezen wat hij kan. Hier rijdt hij zonder druk, krijgt van ons de tijd en ruimte. Hij worstelde een beetje in de Tirreno, maar dat is oké. We doen het stap voor stap, dit hoort bij het leerproces. Hij zal dit jaar ongetwijfeld weer ergens een dijk van een klassement rijden.”