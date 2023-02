Thymen Arensman ‘beperkt schade’ na lekke band: “Ik begon leeg aan de slotklim”

Thymen Arensman eindigde in de tweede etappe van de Volta ao Algarve, met finish op de Alto da Fóia, als vijfentwintigste. De Nederlander verloor twaalf seconden op ritwinnaar Magnus Cort. “Ik heb de schade beperkt”, schrijft Arensman op Twitter. Hij had voorafgaande aan de slotklim veel energie moeten verspillen vanwege een lekke band, legt hij uit.

“Pech vandaag”, begint Arensman, die op een kleine dertig kilometer voor het einde materiaalpech kreeg, zijn tweet. “Ik reed lek op een heel slecht moment. Op een slechte weg en met zo’n zeventig kilometer per uur. Ik ben blij dat ik overeind kon blijven.”

Nadat Arensman lekreed, stond zijn INEOS Grenadiers-ploeggenoot Laurens De Plus diens fiets aan hem af. Vervolgens bracht Michał Kwiatkowski hem voorafgaande aan de laatste twee beklimmingen terug in het peloton. “Veel dank aan Laurens De Plus, wiens fiets ik mocht lenen! Leeg beginnen aan de laatste klim vanwege het achtervolgen is echter niet ideaal. Ik heb de schade beperkt. Alles is nog speelbaar voor het team!”

