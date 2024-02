Arctic Race of Norway paar dagen vervroegd in drukke wielerzomer

De Arctic Race of Norway heeft een nieuwe datum gekregen in 2024. Aanvankelijk was de Noorse rittenkoers ingepland van 8-11 augustus, maar de organisatie heeft goedkeuring gekregen om de wedstrijd vier dagen te vervroegen. Daardoor start de wedstrijd nu daags na de wegwedstrijd voor mannen op de Olympische Spelen.

“Vanwege een drukke wielerzomer én de wens om de kalender te harmoniseren, is de Arctic Race of Norway verplaatst. Deze verandering zorgt ervoor dat ’s werelds meest noordelijke wedstrijd na de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Parijs geplaatst wordt”, meldt de organisatie, die in handen is van de ASO.

De organisatie laat weten dat het zelf een verzoek tot verplaatsing heeft gedaan en dat dit verzoek is goedgekeurd door de UCI. Hierdoor start de Arctic Race op zondag 4 augustus, een dag na de olympische wegwedstrijd voor mannen (zaterdag 3 augustus). Ook voorkomt de Noorse wedstrijd zo een botsing op de kalender met de Clásica San Sebastián (10 augustus) en bijna-overlap met de Ronde van Polen (12-18 augustus).

2024 ARCTIC RACE OF NORWAY RESCHEDULED

Due to a dense summer cycling season + a desire to harmonise the calendar, the #ArcticRace has been rescheduled from 4 to 7 August 2024. This change of a few days places the world's most northern race after the road race of the @Paris2024. pic.twitter.com/EIlcPI5wJ4

— Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) February 7, 2024