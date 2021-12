Antwerpse wielerclub WAC gaat koersen in speciaal Poulidor-tenue

Alpecin-Fenix haalde afgelopen jaar 50.000 euro op om de kindersport te stimuleren. Daarvoor had de Belgische ploeg van Mathieu van der Poel de campagne #MerciPouPou opgericht. De Antwerpse wielerclub WAC Team krijgt een deel uit het fonds en zal ook in speciale truitjes koersen.

Op sociale media laat Alpecin-Fenix weten dat WAC Team vanaf 1 januari 2022 zal koersen in de paars-gele kleuren waarin Raymond Poulidor in het verleden furore maakte. Afgelopen zomer zagen we Alpecin-Fenix een Tour de France-etappe in dat tenue koersen.

WAC Team bestaat ongeveer tachtig jaar en is daarmee een van de oudste wielerverenigingen van Vlaanderen. Er zijn 125 leden tussen de 8 en 18 jaar oud. Volgens Alpecin-Fenix verdient de wielerclub deze bijdrage uit het MerciPouPou-fonds, omdat het de passie voor de wielersport al generaties doorgeeft.

“En dat in een structuur waarin iedereen zijn plek kan vinden. Om dat visueel te benadrukken, zullen de renners van het WAC Team de legendarische ‘Merci PouPou’ kleuren dragen in 2022”, staat in het bericht te lezen.

Alpecin-Fenix wil met het fonds een langlopende samenwerking met de vijf partijen aangaan, waarbij ze ook in de toekomst aandacht zullen proberen te vragen voor de organisaties. Alle vijf de organisaties krijgen van Alpecin-Fenix 10.000 euro cadeau.

WAC Team carries out the purpose of #MerciPoupou: passion for sport is passed on over generations, within a structure where everyone can find their place. To visually emphasize this, WAC Team riders will wear the Merci Poupou colors in 2022!

