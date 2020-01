Antwan Tolhoek hoopt op deelname Spelen en WK maandag 27 januari 2020 om 16:48

Antwan Tolhoek hoopt dat hij zich tijdens het seizoen in de selectie voor de wegrit van de Olympische Spelen kan rijden. Dat geeft de klimmer van Jumbo-Visma aan tegen PZC. “De reële kans is wat kleiner, maar zeg nooit nooit”, aldus Tolhoek, die afgelopen week in de Tour Down Under zijn seizoen begon.

“Een kans dat ik naar de Olympische Spelen ga is er natuurlijk altijd”, vertelt de Zeeuw, die weet dat het een bergachtig rondje is in Tokio. “Het is daar super veel klimmen. Echt een heel lastig parkoers. Dat is in mijn voordeel, zullen we maar zeggen. De reële kans is wat kleiner, maar zeg nooit nooit.” Nederland heeft slechts vijf plaatsen voor de olympische wegrit.

Tolhoek houdt echter hoop, omdat hij in 2018 ook geselecteerd werd voor het klim-WK in het Oostenrijkse Innsbruck. “Had mij gezegd dat ik twee jaar terug aan de start stond in Innsbruck en ik had je voor gek verklaard. Ik hoop stiekem dat hetzelfde gebeurd met Tokio of anders misschien met een ander mooi evenement eind september”, doelt hij op het WK 2020, dat ook een klimparcours kent in de regio van Aigle en Martigny.

Deelname aan de Giro

Namens Jumbo-Visma zal Tolhoek dit jaar niet de Tour de France, maar de Giro d’Italia rijden om kopman George Bennett te helpen. “Uiteraard is het jammer dat ik niet kan deelnemen aan het grootste wielerevenement van het jaar. De ploeg koos er voor om mij de Giro te laten rijden met George. Daar ga ik mij dan ook zo goed mogelijk op voorbereiden. In de toekomst hoop ik wel weer aan de Tour-start te mogen staan, laat dat duidelijk zijn”, zegt Tolhoek.